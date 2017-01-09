الحرة نيوز –

أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، في اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب علي الخلايلة، عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد دراستها وإجراء التعديلات المناسبة عليها مع الحضور، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت سابقا جلسات عصف ذهني لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لدراسة ومناقشة وإقرار مواد مشروع القانون.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة فاروق الحياري، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وعدد من المعنيين.