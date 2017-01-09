الحرة نيوز –

يترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الاثنين وفد رسمي في زيارة للعاصمة العراقية بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وسيتم التركيز على الجانب الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح المعبر البري “طريبيل” ومشروع أنبوب النفط العراقي الأردني، بالإضافة الى ملف فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الأردن بنسبة 30 %”.

وبحسب مصادر لرؤيا فإن الوفد الأردني يبحث ايضاً تفعيل اتفاقيات مشتركة مع بغداد لتقوية العلاقات خاصة الاقتصادية، في وقت تشهد فيه الصادرات الى العراق تراجعا خلال العاميين الماضيين بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.