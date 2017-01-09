الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (94) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (40) إصابة.

في حين تم التعامل مع (490) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .

إصابة (3) أشخاص ونفوق(85) رأس من الأغنام اثر حادث تدهور في محافظة الكرك

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك مع حادث تدهور تعرضت له شاحنة محملة بالأغنام بمنطقة السواقة , نتج عن الحادث إصابة (3)أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ونفوق (85) رأس من الأغنام ,حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

إصابتان اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة

أصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على إشارة الغاز باتجاه الزرقاء ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي ، وحالتهما العامة متوسطة.