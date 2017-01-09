الحرة نيوز –

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بالتحقيق في الأسباب التي دفعت الجنود للهرب من ساحة عملية الدهس بالقدس والتي أوقعت أربعة قتلى و15 جريحا غالبيتهم من الجنود.

ووثقت كاميرات المراقبة عملية الدهس التي نفذها الشاب فادي القنبر من جبل المكبر بالقدس المحتلة، ولوحظ أن العشرات من الجنود المدججين بالأسلحة والذين تواجدوا في مكان العملية هربوا من المكان وامتنعوا عن مواجهة سائق سيارة الشاحنة مباشرة فور دهسه لمجموعة من الجنود الذين نزلوا من حافلة، ما مكن منفذ العملية للعودة أكثر من مرة والاصطدام بشاحنته بمن تواجد بالقرب من المكان.

ويلاحظ من خلال الفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة أن الشاحنة سافرت بشكل سريع صوب محطة باص احتشد قبالها العشرات من المسافرين والجنود، حيث اصطدمت الشاحنة بمجموعة من الجنود وانحرفت عن مسارها، فيما لوحظ أن غالبية الجنود المسلحين هربوا من المكان وابتعدوا عن الشاحنة التي عادت ثانية لتصطدم وتدهس من تواجد بالقرب من المكان.

وكشفت أشرطة الفيديو للكاميرات المراقبة في الحي الاستيطاني الذي وقعت به عملية الدهس النقاب عن أن غالبية الجنود سارعوا للهرب من المكان .