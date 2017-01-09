الحرة نيوز –

تجمع عدد كبير من أصحاب البسطات أمام أمانة عمان مهددين بحرق أنفسهم

من جهته

اكد نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة في أمانة عمان المهندس تحسين العبادي أنه التقى لجنة مشكلة من أصحاب البسطات في المقابلين يوم السبت الماضي لاستقبال ملاحظاتهم وما لديهم من مقترحات حول خطة الأمانة لتنظيم البسطات في سوق المقابلين، حيث طرحت الأمانة عليهم الحلول البديلة لديها.

وأضاف العبادي إن الامانة تدرس الخيارات المطروحة لديها، وأبرزها انشاء سوق شعبي بما يضمن عدم اعاقة السير، وخضوع المواد المباعة فيه للرقابة الصحية، وان تكون مخدومة ويسهل على المواطنين الوصول اليه.

وقال ان قطعة الارض التي كان يقام عليها السوق في السابق تعود ملكيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومن حقها استردادها، لافتا الى ان الامانة معنية بحل قضيتهم باسرع وقت ممكن.

وكان عدد من أصحاب البسطات اعتصموا صباح الاثنين أمام المبنى الرئيس للأمانة وهددوا بحرق أنفسهم في حال لم تجد الأمانة حلّا لهم