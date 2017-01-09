الحرة نيوز –

طفلان تتراوح اعمارهم بين 10 و 15 عاما بالقرب من مستشفى الرمثا الحكومي لرفض والديهما السماح لهما بالعودة الى المنزل قبل ان يجمعا مبلغ لا يقل عن ال 20 دينارا من التسول

الطفلان تكرر نومهما طيلة الليل حتى طلوع النهار في وضع سيء في مثل هذه الاجواء الباردةوعندما سئلا عن سبب مبيتهم في هذا المكان اكدا ان “اهلهم ” يرفضون فكرة عودتهم الى البيت بدون ان يحصّلا مبلغ لا يقل عن ال 20 دينار من التسول لافتين الى انهما لم يحصّلا هذا المبلغ بعد.

وقد تم إبلاغ الجهات الامنية والتي اكدت معرفتها بالامر وانها حاولت اعادتهما اكثر من مرة الى منزلهما الموجود في اسكان المكرمة الملكية في منطقة البرج شمال الرمثا.

وناشد المواطن الذي تابع قضيتهم حتى ساعات متأخرة من ليلة امس الجهات ذات العلاقة بحل مشكلة الاطفال من خلال حماية الاسرة او وزارة #التنمية الاجتماعية.

مصدر امني اكد انه سيتم متابعة هذا الامر وتحويله الى الجهات ذات العلاقة مؤكدا اّنه تم متابعة وضع الطفلين وسيتم حل مشكلتهما بالطرق القانونية