الحرة نيوز – الأمين ابو هزيم

نقولها لرئيس الوزراء د. هاني الملقي بأن الأردن لا يحتمل أي فو ضى قد تنجم عن قرارات حكومته ومن أخطرها رفع الأسعار وفرض ضريبة على المحر وقات ورفع سعر اسطوانة الغاز والتي من المرتقب أن تصبح سارية المفعول نهاية الشهر الحالي

المواطن لم يعد يحتمل مثل هذه الطريقة في معالجة مديونية الدولة ووضع أعباء سداد هذه المديونية على كاهله ويرى أن الحكومة عاجزة عن اجتراح حلول جذرية لهذه المشكلة وبأنها لاتتقن سوى التسلط على جيوبه الخاوية أصلا

وزاد الطين بلة أن رواتب الموظفين على حالها لم يتم تعديلها وأن حدث وتم زيادة هذه الرواتب فهي زيادة لاتقدم ولاتؤخر بل فأن مثل هذه الطريقة التي جربتها جميع الحكومات لم تؤدي الى حل المشكلات المتفاقمة للاقتصاد الأردني فالمديونية تزداد نسبتها من حكومة الى حكومة بل فأنها في عهد حكومة الملقي قد وصلت الى مستويات غير مسبوقة

جميع هذه السياسات العقيمة ستؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها في ظل ظروف معيشية بالغة السوء يعاني منها المواطن الأردني زاد من حدتها فصل الشتاء

نكرر ماقلناه في بداية المقال بأن المواطن ضاق ذرعا ولم يعد يحتمل أي قرارات من هذا النوع ونقولها لرئيس الوزراء د.هاني الملقي بأن لاينتظر الى حين اتساع نطاق المسيرات الشعبية والمنددة بحكومته فمن الحكمة أن يسارع الى التراجع عن هذه القرارت ووضع الأمور في نصابها الصحيح وذلك قبل أن يحدث مالاتحمد عقباه