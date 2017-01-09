الحرة نيوز –

مازن محمد عبدالله العيسى هو اسم المواطن الذي يعيش فصول هذه الجريمة والمأساة الرهيبة

عامل وطن بسيط في بلدية اربد ولديه خمس فتيات مريضات فضلا عن أنه نفسه مريض ولايجد المال الكافي لعلاجهن

بدأت فصول مآساته عندما علم بعض الاشخاص بمرض بناته وحاجتهن للعلاج حيث طلبوا منه أن يسكن في خيمة أثناء النهار وليلا يعود الى منزله

ولم يكن يدرك أنه سيكون صيدا سهلا بالنسبة لهم حيث كان الكثير من الأشخاص يتبرعون له ثم يقوم هؤلاء الأشخاص بأخذ التبرعات ووضعها في جيوبهم

وقال أن جمعيات خيرية قامت بالاحتيال عليه وناشطون وغيرهم حيث يتم التقاط الصور له ولأفراد عائلته ثم لايعلم ماذا يحدث بعد ذلك ولمن تذهب هذه الصور

وأضاف أنه يسكن في منزل بالايجار وتراكمت عليه أجرة المنزل منذ ستة شهور وهو لايعرف ماذا يفعل

رقم هاتف الشخص المعني : 0785171437