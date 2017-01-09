الحرة نيوز –

رسالة هامة وجهها مواطن من الزرقاء لمدير الأوقاف

الى مدير اوقاف الزرقاء المحترم هل تعلم اين يقع مسجد الحسن بن علي وهل تعلم متى اخر مره تم التفتيش على هذا المسجد وتفقد مرافقه التي لها لايوجد مغاسل.

تم تركيب البطاريات ولم يتم تركيب المغاسل حتى هذا الحظه منذ اكثر من 8سنوات .

هل تعلم بانه لايوجد اناره داخل الحمامات اجلكم الله وعند سؤال الامام عن السبب يقول الله وأيدك هات وركب.

هل تعلم بان جميع ابواب الحمامات بحاجه للحام وتصليح وان النوافذ الموجوده في المتوضئ لا تصلح لان تكون في السكراب .

هل تعلم بأن سقف المنبر سقط منذ اكثر من سنتين ولم تجرى له صيانه .هل تعلم بان التوضئ لايوجد له مقعد يجلس عليه الكبار للوضوء

.هل تعلم اذا سألنا الامام الذي تجاوز السبعين عام من عمره وهو امام وخادم للمسجد فأن جوابه روحو راجعو الاوقاف.

حتى التدفئه حسب مزاجية الامام واذا تم الطلب منه تشغيل صوبه او كندشن يصيح بصوت علي الكهربا والفواتير .

ارجو من عطوفتكم التفضل بزيارة هذا المسجد واجراء الازم ولكم جزيل الشكر

.عضو لجنة خدمات ضاحية اليوبيل الذهبي (حي المصانع الشرقي سابقا)عبدالله الدعجه