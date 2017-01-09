الحرة نيوز –

قال نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة المهندس تحسين العبادي أن تطبيق نظام تخفيض أجور اللحوم المجمدة من 50 فلس للكيلو إلى 20 فلس مطلع تشرين ثاني من العام الماضي كان له انعكاسات إيجابيه على المواطن والتاجر على حد سواء وتنشيط حركة البيع والشراء ، وجاء التخفيض ضمن تعديل نظام المسالخ لسنة 2016 وشمل كذلك الغاء اللحوم المصنعة.

من جانبه قال مدير دائرة المسالخ الدكتور مهدي العقرباوي أن إجمالي ذبحيات الأغنام للعام الماضي بلغت 172 الف و403 رأس بنسبة زيادة مقدارها 124% عن العام 2015 ، وحوالي 28 الف و542 رأس من البقر بنسبة زيادة 14% عن العام 2015.

وعزا العقرباوي هذه الزيادة لإنخفاض أسعار اللحوم في السوق المحلي ، ولعدم إنتظام ذبحيات مسلخ القويرة ، وإستيراد شحنات من الأغنام الرومانية.

وبلغ مجموع ذبحيات الدواجن نحو 9 ملايين طير في العام 2016 بنسبة أنخفاض تقدر بــ 15% عن العام 2015 نتيجة لزيادة إنتاج مسالخ القطاع الخاص مما أدى إلى إنخفاض أسعار الدواجن وعدم قدرة مزارعي ومسوقي الدواجن الملتزمين بالذبح في مسلخ الأمانة بالمنافسة ولفترة زمنية طويلة بالأضافة إلى توقف تصدير الدواجن للظروف الأقليمية المحيطة.

وكانت دائرة المسالخ التابعة لأمانة عمان اتلفت خلال العام الماضي ( 2016 ) الف طن من جميع أنواع اللحوم والاسماك ، ونفذت معاينة لـ 60 الأف طن من اللحوم المبردة والمواشي والدواجن والأسماك ، و(289) طن من اللحوم المجمدة.

وارتفعت الجولات التفتيشية خلال العام الماضي 2016 وبلغت ( 320 ) جولة بنسبة زيادة تقدر بـــ 79% عن العام 2015 ، فيما ارتفعت الزيارات الميدانية لـ ( 3752 ) زيارة بنسبة زيادة تقدر بــ 330% عن العام 2015 .