الحرة نيوز –

بالتزامن مع قرارات رفع الأسعار أمتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تتضمن تعيين نجل رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي بمنصب عام

ونفى رئيس الوزراء الأسبق، العين سمير الرفاعي، الأنباء التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصالونات السياسية والتي تحدثت عن تعيين نجله “زيد” في موقع عام.

وقال الرفاعي في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مرة أخرى يتم ترويج أخبار كاذبة تسعى لتطالني بشكل أو آخر، وآخرها خبر لا أساس له من ضمير أو عقل حول تعيين نجلي زيد في موقع عام”.

وتساءل الرفاعي مستهجنا عن سبب اطلاق تلك الشائعات في هذا الوقت الحساس الذي نحتاج فيه إلى نقاش جادّ وصادق حول القضايا الجوهرية، مشيرا إلى أن “استعمال الشباب في هذه المحاولات هو خروج عن السياسة والأخلاق الأردنية التي تربينا عليها