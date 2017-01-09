الحرة نيوز –

ورد المنشور التالي على صفحة فيسبوك السفارة الأمريكية

تفتخر السفيرة ويلز بلقاءها مؤخرا الملازم ثاني لارا هواوشة وتهنأتها كونها اول مرشحة لقيادة طائرة في سلاح الجو الملكي. تتواجد الملازم هواوشة حاليا في الولايات المتحدة لحضور دورات خاصة باللغة الانجليزية ودورات اولية في قيادة طائرات . وفور انتهائها من التدريب، ستصبح الملازم هواوشة اول قائدة طائرة من بين ست سيدات تم تدريبهن في الولايات المتحدة لقيادة طائرة عامودية من نوع بلاكهوك واول سيدة تقود طائرة في الجيش الاردني. هذا التدريب هو جزء من المساعدات المقدمة للاردن ضمن صندوق الشراكة لمواجهة الارهاب والذي من خلاله ستستلم القوات المسلحة الاردنية 12 طائرة عامودية من نوع UH-60M Blackhawk لتطوير استجابة الاردن السريعة وتعزيزامن الحدود.