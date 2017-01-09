الحرة نيوز –

أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح أن مجلس النواب ولجانه المختصة يدعم مؤسسات المجتمع المدني كافة، سيما الداعمة للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المرأة بحضور مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الدكتور عامر بني عامر، وممثلات عن شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة التابع للمركز.

وأشارت أبو دلبوح إلى الجهود التي تبذلها اللجنة وسعيها الدائم لتعزيز دور المرأة من خلال أدواتها الرقابية ومهامها التشريعية، وتقديم مبادرات لإيجاد حلول لهذه القضايا.

وثمنت دور مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية بشؤون المرأة، موكدة ضرورة تفعيل عملية التشبيك ومد جسور التعاون والتواصل بين المجلس وبين هذه المؤسسات.

بدوره، أكد بني عامر أهمية دعم المراكز التي تهتم بتعزيز دور المرأة في المملكة، داعيا إلى إعطاء السيدات في مختلف المحافظات والقرى الاهتمام الأكبر وعدم تجاهلها كونها تشكل الشريك الأساسي مع الرجل.

وأشار إلى ضرورة التركيز على قضايا المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتحديات والصعوبات التي تواجههم.