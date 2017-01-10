الحرة نيوز –

المعركة تحتد يوما بعد يوم بين أجهزة ماك وأجهزة ويندوز، والتي ستصل إلى جبهة جديدة في موسم العطلات القادم، إذ تُسدل شركة مايكروسوفت الستار عن أول جهاز حاسوب مكتبي لها يحمل اسم “سورفيس ستوديو” Surface Studio، والذي يدخل في مواجهة أمام جهاز ماك بوك برو المُحدَّث الذي أنتجته أبل.

وإذا كنت مترددا بين كلا الجهازين اللذان يملكان خواصا متقاربة، جمعنا لك بعض الاختلافات الرئيسية بين أجهزة ماك وأجهزة ويندوز لمساعدتك على اتخاذ القرار.

1-التصميم

تستغرق أبل سنوات للتفكير في شكل منتجاتها، فالشركة تهتم للغاية بالتفاصيل، حتى وإن كانت الأجزاء الداخلية للحواسيب مصممة جيدا.

ولكن مايكروسوفت تلحق بالركب، فجهاز “سورفيس ستوديو”، الذي أنتجته مايكروسوفت يحظى بكثير من الإطراء بسبب تصميمه الإبداعي، إضافة إلى أن جهازي مايكروسوفت “سورفيس تبرو 4 تابلت” و”سورفيس بوك لابتوب” يبدوان مرضيين لأعين العملاء أيضا.

بيد أن ثمة كثيرا من الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز تبدو قبيحة، فيما يتعلق بالتصنيع والموديل، لكن أخيرا بدأت بعض الخيارات الحقيقية في الظهور.

أجهزة ماك تكون في الغالب أغلى من أجهزة ويندوز

تكون أسعار أجهزة ماك في المتوسط أغلى بصورة ملحوظة من نظيراتها من أجهزة ويندوز، حتى إن كانت مواصفات الجهازين قابلة للمقارنة، ويُطلق هواة ويندوز على هذا “ضريبة أبل”.

وإن استثنينا أجهزة مثل سورفيس بوك أو أجهزة حواسيب ويندوز ذات المواصفات العالية المخصصة للألعاب عالية التقنية، يبلغ متوسط سعر جهاز لابتوب يعمل بنظام تشغيل ويندوز حوالي 500 دولار، وعند إجراء مقارنة، سنجد أن لاب توب ماك بوك إير ذا الوزن الخفيف، وهو أرخص أجهزة أبل في الوقت الحالي، يبدأ سعره من 999 دولارا، في حين أنه يمكنك أن تبتاع جهاز لاب توب يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 يبلغ سعره 150 دولاراً فقط، وهو المبلغ الذي يمثل جزءا صغيرا مما يمكن أن تدفعه في جهاز ماك.

3- ويندوز أفضل لمهووسي ألعاب الفيديو

يفضل مهووسو ممارسة ألعاب الفيديو الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى إمكانية تخصيص وتعديل مواصفات الأجهزة حسب رغباتهم، فيغيرون ويبدلون ويشترون الأجزاء الصلبة الجديدة للجهاز حتى يكونوا مواكبين لتطور الألعاب.

وفي المقابل يبدو من المستحيل تحديث أجهزة ماك بسهولة، وإن لم تدفع أموالا كثيرة كي تحصل على أفضل موديلات ماك، سيكون الجهاز أقل في الإمكانيات عند مقارنته مع أجهزة ويندوز المخصصة للألعاب في المقام الأول، والتي تكون مواصفاتها قابلة للمقارنة مع نفس الفئة المقابلة لها في أجهزة ماك.

4-الدعم الفني أفضل مع أجهزة ماك

عندما يتعطَّل جهاز ماك الخاص بك، يمكنك أن تحجز موعدا، وتصحبه إلى أقرب متجر محلي لأبل، وهناك سيساعدك أحد المتخصصين لإصلاح جهاز ماك الخاص بك، وإن كانت المشكلة قابلة للحل في جلسة واحدة، لن تكون هناك تكاليف في الغالب.

وتمتلك مايكروسوفت متاجرها التي تبيع منتجاتها، والتي تمتلك مكاتب للإجابة عن تساؤلات العملاء تسمى “أنسر ديسك”، تشبه نظيرتها في أبل التي تسمى “جينياس بار”.

تعد خدمة العملاء التي تقدمها متاجر مايكروسوفت عظيمة، غير أن مايكروسوفت -على عكس أبل- لا تصنّع جميع الحواسيب التي تبيعها، مما يعني أنها أحيانا تضطر إلى إرسالها إلى الشركة المُصنّعة لإصلاحها.

5-أجهزة ماك أكثر أمانا ضد البرمجيات الخبيثة والفيروسات

عدد أجهزة ماك أقل بكثير من عدد أجهزة ويندوز، لذلك بساطة تشكل منصة أبل هدفا أصغر بالنسبة للمخترقين، بعبارة أخرى، يمكن لأي مخترق أن يهجم على حواسيب أكثر بجهد أقل من خلال استهداف الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، إلا أن ذلك لن يستمر إلى الأبد، وقد رأينا دليلا على هذا مع تزايد عدد الفيروسات التي تظهر على أجهزة ماك خلال السنوات الأخيرة.

وتعمل أبل كي تُبقي على ميزتها الاستباقية أمام تلك التهديدات من خلال تقديم حماية جديدة للإصدارات الجديدة من نظام تشغيل ماك، وهو النظام الذي تعمل به أجهزة ماك التي تمتلكها أبل.

6- نظامي التشغيل يبدوان مختلفين تماما

يبدو كل من نظام تشغيل ويندوز 10 ونظام تشغيل أبل ماك أو إس، مختلفا تماما عن الآخر.

حاولت مايكروسوفت أن تدمج المميزات السهلة على المستخدمين في ويندوز 7 ومميزات الشاشة التي تعمل باللمس في ويندوز 8، وذلك في ويندوز 10، وقد نجحت في ذلك بصفة عامة، إذ إنك تستطيع أن تستخدم الجهاز على نمط الحاسوب المكتبي التقليدي، أو على نمط التابلت الذي يوفر لك مجموعة من التطبيقات.

أما نظام تشغيل ماك أو إس الخاص بأبل، فإنه يبدو أنظف وأقل ازدحاماً. إذ إنك تمتلك حاسوباً مكتبياً بنمطه الأساسي، يتيح لك الدخول إلى كافة التطبيقات المفضلة لديك، فضلاً عن شريط المهام الموجود أعلى الشاشة.

7-أجهزة ويندوز تتيح لك خيارات أكثر

ثمة العديد من الشركات المختلفة تصنع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، مما يعطي العملاء خيارات مختلفة وعلامات تجارية مختلفة ليختاروا من بينها.

وقد تكون مايكروسوفت دخلت إلى عالم صناعة الأجهزة في الوقت الحالي، إلا أن شركات مثل “إتش بي” و”إيسر”، و”لينوفو”، و”ديل”، وربما أكثر منها، وما زالت تصنع الأغلبية العظمى من أجهزة ويندوز في العالم، مما يقدم مجموعة متنوعة ومميزات يمكنها أن تلائم ميزانية وتفضيلات أي شخص.

حاولت مايكروسوفت من خلال نظام تشغيل ويندوز 10 أن تصمم نظام تشغيل وحيد يعمل على أجهزة اللابتوب، والحواسيب المكتبية، والتابلت، والهواتف الذكية، وأخيراً نظارات “هولولينز” HoloLens ثلاثية الأبعاد.

أما أبل، فهي تصنع أجهزة أبل، وتصمم نظام تشغيل ماك أو إس. لذا، إن كنت ترغب في امتلاك جهاز ماك، عليك أن تذهب إلى شركة أبل.

8-بعض حواسيب ويندوز تأتي بشاشات يمكن التحكم بها عن طريق اللمس

منذ إصدار ويندوز 8، تدفع مايكروسوفت لتشكل الشاشات التي تعمل باللمس مستقبل أجهزة الحواسيب، كما يركز ويندوز على تلك السمة ويعمل بها ليجعلها أفضل من ذي قبل.

لهذا السبب تأتي كثير من أجهزة ويندوز 10 مدعمة بشاشات تعمل باللمس، ولهذا السبب تراهن مايكروسوفت كثيراً على الشاشة التي تعمل باللمس من خلال أجهزة حواسيب “سورفيس” الجديدة.

على الرغم من أن أبل تقول إن تابلت آيباد برو العملاق الجديد الذي أنتجته يمكن استبداله بجهاز لابتوب لكثير من الناس، إلَّا أنَّ أجهزة لابتوب ماك بوك وحواسيب آي ماك المكتبية لا تزال لا تمتلك خاصية الشاشة التي تعمل باللمس. كما يُعتقد أن أبل ربما لن تضيف تلك السمة أبداً.

9-ويندوز يعمل على التابلت أيضا وليس على اللابتوب فقط

ويندوز 10 متاح على كثير من الأجهزة بمختلف الأحجام، بدءا من أجهزة الحواسيب العملاقة المتكاملة، مرورا بأجهزة اللابتوب، وانتهاءا بالتابلت الذي يبلغ حجمه 8 بوصات، أما إن أردت امتلاك نظام تشغيل ماك أو إس، فهو غير متاح سوى في أجهزة لابتوب أبل، وحواسيب أبل المكتبية، وأجهزة أبل المتكاملة.

10-عليك الاعتياد على اختلاف اختصارات لوحة المفاتيح إن كنت تخطط للتغيير

إن كنت تستعد للتغيير في أي وقت قريب، عليك الاعتياد على الاختصارات المختلفة بلوحة المفاتيح، التي قد تشكل أصعب العقبات التي تقف أمامك لتجاوزها، فحتى لقطة الشاشة “سكرين شوت” مختلفة في ويندوز عن نظيرتها في ماك.

من خلال ويندوز 10 يمكنك أن تضغط على زر الويندوز مع زر “برنت سكرين” PrtScr؛ كي تحصل على لقطة للشاشة، إلا أنك في حاجة إلى برنامج آخر مثل برنامج “الرسام” Paint، لكي تجري أي عملية قص أو تعديل في حجم الصورة، وهذا في حالة لم تُنصّب تطبيقات مختلفة على الجهاز.

أما في ماك، فيمكنك أن تضغط على زر “الأوامر” Command وزر “شيفت” Shift، وأربعة أزرار أخرى لكي تحصل على لقطة شاشة تتيح لك قص وتعديل حجم الصورة التي التقطتها.