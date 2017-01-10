الحرة نيوز –

ISCC” عبارة عن غطاء كاميرا نحيف للغاية يُمكن للمستخدمين الاستفادة منه لتغطية كاميرات الويب الخاصة بالأجهزة المحمولة أو اللوحية أو الهواتف الذكية بهدف استشعار الأمان وراحة البال عند استعمال هذه الأجهزة.

ويأتي هذا الغطاء كبديل للأشرطة اللاصقة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم لتغطية كاميرات الويب الخاصة بأجهزتهم تجنباً لانتهاك الخصوصية عبر اختراق معين من قبل الهاكرز واستغلال الثغرات والعيوب الأمنية.

وإن كنت تعتقد أن هذه المسألة غير ضرورية فربما نذكرك بأن مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك يتبع هذه الطريقة لتغطية الكاميرا، أكثر من ذلك فإن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يستخدم أيضاً الشريط اللاصق لتغطية الكاميرا المدمجة بالكمبيوتر.

ويسمح الغطاء للمستخدم بتجاوز سلبيات الشريط اللاصق سواءً من حيث المظهر أو حاجته الدائمة للاستبدال والتنظيف وترك بصمات على الكمبيوتر وغيرها.

كما يُمكن من خلال الشريط استخدام الكاميرا وتغطيتها بسهولة وفاعلية عبر تحريك الغطاء يميناً ويساراً فقط، وذلك بدلاً من إزالة الشريط في كل مرة، هذا بخلاف عدم تأثيره على إغلاق الحاسب بالكامل بسبب نحافته الشديدة (0.70 ملم).

يشار إلى أن غطاء الكاميرا ISCC متوفر حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه من خلال التبرع بمبلغ 9 دولار أميركي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع خلال أسبوعه الأول أن يجمع تمويلاً بقيمة 20 ألف دولار أمريكي، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 3 مارس (آذار) المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر أيار 2017.