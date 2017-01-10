الحرة نيوز –

كشف نجم فريق ريال مدريد الإسباني، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبب الحقيقي لانفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء إيرينا شايك.

وأكد أن علاقته مع إيرينا كانت جيدة جدا، لكنها توترت في فترتها الأخيرة بسبب انزاعجها من تواجد والدته بجواره في الكثير من المناسبات.

وفي أحدى المناسبات، سألت إيرينا رونالدو سؤالا مستفزا بالنسبة له: لماذا تأخذ والدتك معك في كل مكان؟ أنا أيضاً لدي أم ولكني لا آخذها أينما ذهبت، ولم يوافق رونالدو على هذا السؤال واعتبر فيه تقليلا من شأن والدته، ليقول لصديقته السابقة: يمكنني أن أتركك أنتِ بالمنزل ولكن أمي لا!”.