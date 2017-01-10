الحرة نيوز –

أعلنت الممثلة ورد الخال أنها ستتوجه مع فريق عمل مسلسل “ثورة الفلاحين” إلى جزين لتصوير مشاهد خارجية في ظل الأجواء الباردة وعلقت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”غداً الى جزين ..الى ثورة الفلاحين..

لما ينعرض المسلسل ، رح نكون دفيانين وننسى إنّو كنّا مجلّدين..بس أكيد قلال اللي متلنا مجانين بس شغوفين.

مسلسل ثورة الفلاحين بطولة إيميه صياح، طوني عيسى، وتقلا شمعون، وغيرهم، تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر.

من ناحية أخرى عبرت ورد الخال عن إعجابها بالنجمة ميريل ستريب فعلقت :”نجوم يضيئون الكوكب … ويسكبون بإبداعاتهم ذهباً.. اما ميريل ستريب ، فهي كوكب بحدّ ذاتها!