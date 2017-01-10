الحرة نيوز – أ.د محمد الفرجات

في بادرة تحقق للمملكة المليارات وعشرات آلاف فرص العمل، وتنعش الوضع الاقتصادي، وجهنا الرسالة التالية قبل شهر تقريبا لدولة هاني الملقي:

تحية طيبة وبعد،،، أشير الى جهودكم الكريمة في احداث التنمية الاقتصادية المنشودة، وأشير الى الصعوبات المالية التي تعترض بعض الأفكار وتلقي بظلالها على الموازنة بعجز في تغطية النفقات الجارية والرأسمالية والتي تقدر بحوالي مليار دينار للعام 2017. فأرجو اعلامكم بأنه من السهل جدا تحقيق المبلغ المذكور أعلاه مع نقلة نوعية خلال 2017 في التشغيل وحل مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق أعلى درجات الرضا عن أداء الحكومة، اضافة لحل مشاكل تنموية مختلفة.

أدعو دولتكم الى ايجاد قرى سكنية (قابلة للحياة ورفيقة بالبيئة والمشاة) بجانب المدن الكبرى، تباع من أراضي الخزينة حسب أنظمة وتعليمات ومعايير شفافة للجمعيات والنقابات والصناديق والأهالي وبنسب مدروسة.

ان مبيع قطع أراضي بواقع 400 متر مربع للقطعة، بواقع خمس وستون ألف قطعة(65000)، بسعر معدل 15000 دينار للقطعة الواحدة، (تدفعها النقابات والصناديق والجمعيات ويقسطها المنتسبون لها)

سيحقق (15000 * 65000) = 975 مليون دينار // ويمكن تخصيص ربع المبلغ للبنى التحية

ومن عوائد عمليات التسجيل والترخيص والتنظيم والضرائب المترتبة على انتعاش سلسلة الفائدة الاقتصادية، وعوائد التنمية وتخفيف الضغط على البنى التحتية والفوقية القائمة، سيتحقق للحكومة الموقرة على مدى أربعة سنوات مبالغ جيدة تساوي العجز السنوي في الموازنة. ومن ناحية سياسية (سياسة القرار) فان المسوغات ستكون بهدف تخفيف الضغط على البنى التحتية والفوقية في المدن المزدحمة والحد من عوامل التلوث والضوضاء والازدحام، وتحقيق السكن الملائم للمواطنين، وتشغيل قطاع العقار والمقاولات واللذان بدورهما سيشغلان بشكل مباشر ما لا يقل عن 30 قطاع كمواد البناء وصناعاتها والنقل والأيدي العاملة والفنيين والمكاتب الهندسية والقطاع الخاص .. الخ، فضلا عن حالة السيولة والانتعاش الاقتصادي اللذان سيواكبان العملية، خاصة أننا نتحدث عن حوالي 20 مليار دينار مجمدة في البنوك المحلية من ودائع وتوفير للأهالي والمواطنين. ولن ننسى حاجة هذه القرى السكنية من الخدمات التجارية مختلفة الأشكال التي ستنعش القطاعين العام والخاص وستحقق فرص عمل مختلفة (تجاري، صحي، تعليمي، … الخ) وتساهم بفعالية في الحد من نسب الفقر وجيوبه. هذا وأن الحكومة ستطرح من عوائد مبيع الأراضي عطاءات البنى التحتية والفوقية، وهذا بحد ذاته تشغيل للقطاع الخاص وانعاش منقطع النظير. ان المساحة المطلوبة أعلاه مع بناها التحتية لن تزيد عن 80 كيلومتر مربع، وهي مساحة تساوي فقط حوالي 0.0008 من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية. ستحل هذه القرى مشاكل الشباب المقبلين على الزواج بتخفيف أجور السكن أمام الزيادة المفاجئة في عدد السكان ما بين 2011-2015، وستنعكس فرص التنمية وما يتحقق من فرص عمل وتخفيض نسب الفقر ايجابا على البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة. هذا وان هنالك توجه كبير من أبنائنا

المغتربين كذلك للمشاركة.

نضمن في حال مضاعفة مبيع قطع الأراضي المذكورة مرتين وضمن قرى سكنية مخدومة بالبنى التحتية والخدمات، ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة للشباب في مختلف القطاعات، والتي ستنجم عن إنتعاش غير مسبوق في كافة مفاصل سلسلة الفائدة الوطنية، خاصة إذا ما تم توجيه كل قرية نحو إستثمار معين، وتبني الطاقة المتجددة فيها كمصدر للكهرباء. فمثلا (قرية متخصصة بالإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، قرية متخصصة بالإستثمار في الزراعة العضوية، القرية السياحية، قرية الطاقة المتجددة، قرية الانتاج الحيواني، قرية الفرز والتدوير، قرية الطباعة الثلاثية، قرية صناعة قطع غيار وتجميع السيارات، قرية الصناعات الدفاعية، القرية التجارية وحاضنة الأعمال، قرية تصنيع مواد البناء، القرية الاستشفائية، قرية البحث العلمي وحاضنة الأفكار، … إلخ)

كما وقد قدمنا ما يلي بالتفصيل:

مجموعة أفكار تنموية جاهزة ومدروسة… تحتاج تبني حكومي

#القرى_الاستثمارية_السكنية نموذج سنطرحه قريبا بعون الله تعالى بدراسة جدوى متكاملة،، يستهدف 50 ألف فرصة عمل خلال خمسة سنوات، وينعش إقتصاد البلد (نفس النموذج الخاص بالقرى الاستثمارية)

#صندوق_إستثماري_لأبنائنا_المغتربين … يحقق إستثمارات نوعية، وفرص عمل وعملة صعبة وينعش وضعنا الاقتصادي …

#صندوق_شعبي_إستثماري_لتشغيل_العاطلين_عن_العمل يشغل ويستثمر، ويحفظ أبناءنا من خطر البطالة والعزوف عن الزواج

#صندوق_المخاطر_السياحية يحمي القطاع ويحفز الاستثمار به دوليا … فلنبدأ يا وزارة السياحة

مشروع الشعب للانتاج/مشروع من الشعب ويملكه الشعب

مشروع نيزك وقف الصوان/سياحة ما وراء الطبيعة

مشروع الكبسولة الرقمية العلمية/الأردن مدينة الأفكار

مشروع الحد من ديون المملكة بحملة دولية/التوعية بتكلفة إستضافة الأشقاء السوريين

مشروع مدينة المغتربين الذكية

مشروع مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الطبية العالمية

مشروع إكسير الحياة/سياحي لأول مرة عالميا

أ.د. محمد الفرجات

0796712700