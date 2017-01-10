الحرة نيوز –

بتشكيل لجنة من دار المحافظة التي باشرت الحملة مساء اليوم 9/1/2016 ترافقها قوة أمنية من مديرية شرطة جرش وكوادر البلدية ، على مقاهي الكوفي شوب المخالفة ، واغلاقها بالشمع الاحمر والتي تقدم خدمات الأراجيل مخالفة شروط السلامة العامة .

الحملة شملت اكثر من خمسة وعشرين مقهى مخالفة لشروط السلامة العامة وخلافا لقانون منع تقديم الاراجيل.

وكانت بلدية جرش قد عممت هذا القرار منذ شهر كانون اول لعام 2016 بضرورة تصويب اوضاع هذه المقاهي .بحيث يتوجب عليهم تجديد تراخيصهم لدى الجهات الرسمية وضمن الشروط القانونية والتي لن تسمح مستقبلا بتقديم الاراجيل حتى لمن معهم تراخيص سابقة .