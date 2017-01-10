الحرة نيوز –

تأكدت أنباء اجراء رئيس الوزراء هاني الملقي تعديل وزاري

ورغم أن الصورة كانت ضبابية الى حد ما وغير واضحة غير أنها اليوم تأكدت حيث من المتوقع خروج أكثر من 7 وزراء من الحكومة في تعديل الغاية الرئيسية منه استباق أي خطوة وقرار برحيل الحكومة اثر ضغوط شعبية

وسارع الملقي الى اتخاذ هذا القرار بعد الاستياء واسع النطاق والاحتجاجات العنيفة في أوساط المواطنين بعد صدور قرارات رفع الأسعار

ورغم مدى أهمية هذه الخطوة الا أن مصير الحكومة لايمكن التكهن به ومن غير المستبعد رحيل الحكومة

ومن أبرز الوزراء المرشحين للخروج من الوزارة

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادي الدكتور جواد العناني ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير التعليم العالي عادل الطويسي ووزير الشؤون البلدية وليد المصري ووزير الأوقاف وائل عربيات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة