الحرة نيوز –

انجزت دائرة التنفيذ في أمانة عمان خلال العام الماضي ( 2016) وبكلفة 13 مليون و 715 الف دينار اعمال فتوحات وفرشيات ، واعمال تكميلية ، وطوارئ شملت رفع انقاض ومواد ، ومعالجة حالات طارئة . وبين مدير الدائرة المهندس ايهاب الدباس ان كلفة اعمال الفتوحات بلغت 6 مليون و364 الف دينار وشملت حفريات ، طمم بمواد مختارة ، رفع انقاض ، إنتاج مواد مختارة.

وبلغت كلفة اعمال قسم الفرشيات 5 مليون و172 الف دينار توزعت على تنفيذ تسوية ترابية ، وفرشيات ، وتنفيذ وجوه ختامية ، والاسفلت السائب mc . وبلغت كلفة قسم الاعمال التكميلية حسب المهندس الدباس مليون و 734 الف دينار وشملت أنشاء خطوط تصريف مياه الامطار ، وصيانة خطوط تصريف مياه الامطار ، وإنشاء مناهل ومصارف ، وصيانة مناهل ، وإنشاءات خراسانية ، وأعمال هدم ، وإزالة عوائق.

فيما بلغت كلفة أعمال الطوارى 444 الف دينار