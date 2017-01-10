الحرة نيوز –

تدعو وكالة الغوث الدولية في الأردن حملة الشهادات الجامعية من الإناث لمناطق عمان و الزرقاء ومنطقة إربد و الأغوار ومنطقة الكرامة في التخصصات التالية:

1. اللغة العربية

2. التربية الفنية وتشمل تصميم داخلي ، تصميم جرافيكي أو ديكور

3. الرياضيات

4. الفيزياء وتشمل الفيزياء التطبيقية

5. الأحياء وتشمل الأحياء التطبيقية

6. الكيمياء وتشمل الكيمياء التطبيقية

7. الاجتماعيات وتشمل معلم مجال اجتماعيات أو تاريخ أو جغرافيا

8. معلم صف وتشمل تربية طفل أو علوم تربوية

9. اقتصاد منزلي وتشمل تربية تقنية أو اقتصاد زراعي أو انتاج نباتي وحيوانيأوزراعة أو تغذية

10. تربية اسلامية

11. اللغة الانجليزية وتشمل الترجمة أو اللغويات

12. الحاسوب وتشمل برمجيات أو هندسة برمجيات

13. التربية الرياضية أو الإدارة والتدريب الرياضي

14. التربية الخاصة

15. موسيقى