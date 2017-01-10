الحرة نيوز –

قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة ان تصريحات الحكومة المتضاربة حول رفع الأسعار هي مسرحية قديمة متهالكة أبطالها أشباح منفصلون عن واقع معيشة المواطنين وتفاصيل حياتهم.

و أضاف ابو غنيمة أن عقلية إدارة الشأن الاقتصادي الاردني هي عقلية استنساخية تقليدية بامتياز, فهي لا تستطيع الخروج من مربع تفكيرها بجيب المواطن كحل لازماتها المتكررة بدل التفكير بحلول تخفف عن كاهل المواطن اعبائه الاقتصادية وهي تعمل على زيادتها بطريقة فجة تماما.

و شدد ابو غنيمة أن التعامل مع الشأن الاقتصادي بطريقة غير حكيمة سيكون له مآلات معقدة, الضغط على قوت المواطنين وحاجاتهم الاساسية سيدفعهم للتعبير عن غضبهم بطرق مختلفة.

و أكد أبو غنيمة أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب في الوقوف بحزم ضد هذه التوجهات الحكومية التي ستعقد المشهد الداخلي الاردني و ستقود إلى صناعة ازمات داخلية اكثر تعقيداً واستعصاءاً على الحل.

و دعا ابو غنيمة إلى عقد ملتقى وطني اقتصادي يفكر بعقلية تشاركية مع جميع الجهات ويستفيد من التجارب الناجحة في إدارة الشأن الاقتصادي للتوافق حول مجموعة من الحلول الاقتصادية التي تحفظ امن الوطن وتلبي طموح المواطن الاردني في ظل الظروف المعقدة التي نعيشها في هذا الوطن.