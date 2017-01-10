الحرة نيوز –

دانت الحكومة الأردنية العدوان الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار، اليوم الثلاثاء، والذي نجم عنه إصابة السفير الإماراتي بأفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وأعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن تضامن ووقوف الاردن الى جانب دولة الامارات العربية الشقيقة والحكومة الأفغانية في سعيهما لمكافحة الارهاب والتطرف.

وقال ان الاردن يجدد رفضه لمثل هذا العدوان الارهابي الذي يمثل نهج العصابات الاجرامية ويستهدف الانسانية واستقرار الدول وأمن المدنيين الأبرياء.

ودعا المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده للوقوف في وجه الارهاب.

وأعرب الوزير المومني عن تمنياته للسفير الاماراتي وللدبلوماسيين الإماراتيين المصابين، بالشفاء العاجل.