الحرة نيوز –

اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية عقوبات بحق 22 خطيب جمعة تبين انهم لم يصلوا صلاة الغائب على ارواح شهداء احداث الكرك .

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات قد اوعز باداء صلاة الغائب يوم الجمعه للموافق 23 من الشهر الماضي على ارواح شهداء الإجهزة الامنية الذين ارتقوا الى ربهم اثناء مواجهتهم لبعض الارهابيين الذين تحصنوا في قلعة الكرك.

وقال المكتب الاعلامي في وزارة الاوقاف انه تم فصل 15 خطيباً ومنعهم من خطبة الجمعة نهائيا حيث كانت الوزارة تسمح لهم بالخطابة دون التعيين الرسمي.

واضاف انه تم تحويل 7 خطباء الى مجالس تأديبية تمهيدا لتوجيه العقوبات القانونية بحقهم .

وكانت الوزارة قد اعلنت عن استقبالها ملاحظات المواطنين وشكاويهم عن عدم التزام اي امام مسجد او خطيب بمحاور خطبة الجمعة او عدم صلاة الغائب على ارواح شهداء الوطن حيث قامت بالتاكد من جميع الشكاوى والتثبت من صحتها.