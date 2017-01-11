اليك يا جلالة الملك من بعد الله نشكو همنا وما حل بنا وسيحل بالوطن ، نحن الفقراء والمعوزين من عامة الشعب الذين اخذنا على عاتقنا بناء وطننا الاردن طوعا ، كل حسب مقدرته وما يملك من مؤهلات علمية ومهنية وامكانيات مادية متواضعة ،

لقد فاض بنا الكيل وزادت الحمى وتاه الناس ، جراء ظلم وبطش من وكلتهم امانة المسؤولية ، لقد تناسوا يا سيدي ان المواطن جزء من أمانة المسؤولية ، بل هو الجزء الأهم والأكبر من مسؤولياتهم التي اوليت

لقد يتابع المواطن قرارات هذه الحكومة بكل خوف وألم على نفسه وهدوء مشوب بالحذر على وطنه ,,, !

تلك القرارات التي لم ولن تقل في ظلمها وجورها على المواطن عن سابقاتها من حكومات, هذه الحكومة التي ارعبتنا بزمن قياسي ولم تلبث سوى اشهر معدودات ، انهكت قوانا ودمرت احوالنا وشتت شملنا وزادت الاعباء علينا وجوعت وافقرت غالبيتنا وساهمت في انحراف سلوكيات البعض وقللت من انتمائهم وبددت ولائهم …

وستودي بالوطن لا قدر الله إذا ما بقت على ما تنوي القيام به من تصعيد ومحاربة للفقراء ذلك من خلال سياسات إقتصادية تعسفية مريرة,,,!

ان ما حصل من احداث ارهابية اودت بحياة البعض من أبنائنا من منتسبي اجهزتنا الأمنية الذين قضوا شهداء في سبيل الله والوطن دفاعا ، وبعض المدنيين في الآونة الاخيرة ، كان بايدي بعض المرتزقه من الخارجين بالاشتراك مع مجموعة ارهابية من جنسيات مختلفة… جاء ذلك كردة فعل جراء ظلم وبطش صُنّاع الفقر والجوع والبطالة

اولئك – اصحاب القرار – الذين لم ولن يفكروا الا باسهل الطرق كجيوب الفقراء ذلك برفع الضرائب وزيادتها لسد العجز في الموازنة وسداد المديونية التي كانت بسبب فساد بعضهم ، ولم يبحثوا بجدية واقتدار عن ما هو اقل وطئة على الغالبية من الاردنيين بدلا من تدوير الازمات وتسكينها وظلم الشريحة الاعرض والاوسع من ابناء هذا الوطن

جلالة الملك

لقد بات الوطن في خطر قادم مهما جمَّل اصحاب القرار الواقع وزيفوا الحقائق ، فهناك يا سيدي من يتقاضون رواتب شهرية متدنية القيمة والقدر ، تصل بحدها الاعلى 195 دينار والبعض الاخر لا يتقاضى الا قوت يومه إذا وجد ذلك اليوم عمل ، في الوقت الذي نعلم فيه جميعا ان متوسط دخل الأسر بالمجمل لا يتجاوز 500 دينار !!

هل بتلك البدلات او الدخول نكون قد ضمنا عيش كريم لأبنائنا في ظل ذلك الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات ؟؟!

هل بتلك الاجور والقيم للرواتب سنسهم في بناء مجتمع يخلو من الجريمة والانحراف والرشوة والفساد ، وحب الوطن والانتماء اليه ؟؟!

نعم يا جلالة الملك ، بسبب ذلك وغيره

البطالة والتضخم في ازدياد ، والرواتب في انكماش ، والاحوال الاجتماعية في انهيار والأوضاع الاقتصادية من سَيِّئ الى اسوء حال ، كل ذلك إرضاءا لصندوق النقد الدولي

وتلبية لشروطه وتفيذا لإملاءاته واوامره !!

الى متى يا سيدي … ؟؟!