الحرة نيوز –

ليس من المفاجئ أن يرادود الحنين المواطنين لحكومة النسور السابقة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور باغنية ‘ارجع ‘ لتمنيهم ان يعود جراء سياسات الملقي برفع الاسعار .

وضج الشارع الاردني منذ ايام بسبب قيام حكومة هاني الملقي برفع الاسعار وتخبطها في سن القرارات ، حيث تعلن الرفع تارة وتارة اخرى تقوم بالنفي لتظهر دور البطولة والدفاع عن المواطن.

وبين ناشطون انه رغم سياسات النسور في رفع الاسعار الا انها كانت واضحة ولا تتخبط في سن اي قرار و لكنها لا تفرق كثيرا عن هذه الحكومة ،فالملقي جاء ليكمل مسيرة النسور في رفع الاسعار .