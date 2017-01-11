الحرة نيوز –

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الداعمة للاستيطان في الأراضي المحتلة، تجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا شبه مستحيل.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى نتنياهو بكنيته: “يقول بيبي إنه يؤمن بحل الدولتين، ومع هذا فإن أفعاله تظهر دوما أنه إذا ما تعرض لضغوط للموافقة على المزيد من المستوطنات فإنه سيفعل هذا بغض النظر عما يقوله عن أهمية حل الدولتين”.

وذكر أوباما أنه هو ووزير خارجيته، جون كيري، ناشدا نتنياهو بصفة شخصية “مرات لا تحصى” على مدى السنوات القليلة الماضية لوقف النشاط الاستيطاني لكنه تجاهل تلك النداءات.

وأضاف أوباما: “ما ترونه على نحو متزايد هو أن الوقائع على الأرض تجعل من شبه المستحيل، أو على الأقل من الصعب جدا، إنشاء دولة فلسطينية متصلة الأراضي تمارس وظائفها”.

ويقيم نحو 570 ألف مستوطن إسرائيلي حاليا في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين يقطنهما أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

وتنتظر إسرائيل معاملة أفضل من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي ندد سابقا بسياسة أوباما تجاه تل أبيب وتعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.