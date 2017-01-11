الحرة نيوز-

تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية مع 2614 امرأة تعرضن للعنف من قبل أسرهن خلال العام ٢٠١٦ بحسب ما افاد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط.

وقال الرطروط ان نسبة حالات تعنيف النساء التي تعاملت معها الوزارة خلال العام 2016 انخفضت عن العام 2015 الذي بلغت فيه (2142) حالة.

وأضاف ان الوزارة استحدثت نظام دار حماية النساء المعنفات أواخر العام 2016 والذي ستعمل بموجبه على إنشاء دار جديدة للنساء المعرضات للخطر، وقد تتعامل هذه الدار مع 150 امرأة معنفة.

يذكر ان عام 2016 شهد حملات توعوية للقضاء على العنف ضد المرأة طالت حوالي 10 الاف حالة في مختلف مناطق المملكة