الحرة نيوز –

رجح وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات الاعلان عن نتائج التوجيهي للدورة الشتوية في نفس موعد صدورها العام الماضي

وقال في حديث لبرنامج لـ”حياة اف ام” الأربعاء إلى أن نتائج التوجيهي ستصدر فور الانتهاء من التدقيق والتصحيح، مرجحاً أن تكون في نفس موعد صدورها العام الماضي للدورة الشتوية أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم، مشيراً إلى أن نشوء الظروف الجوية معيقة كتساقط الثلوج وجهود التصحيح هي المتحكمة في موعد النتائج.

وبين إن استعداد الطلبة للامتحانات بالشكل المطلوب هو الذي جعل الأسئلة تبدو سهلة وميسرة للحل، مشيراً إلى أن جميع الأسئلة من المنهاج، وهذا العام كان التوجيهي “الأكثر تميزاً”، وعدد المخالفات المسجلة أقل بكثير من الأعوام السابقة.

يذكر أن نتائج الدورة الشتوية للعام الماضي 2016 صدرت في الثامن من فبراير/ شباط.