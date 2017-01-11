الحرة نيوز – احمد الرواشدة

( الكِتة ) في محافظة جرش تجمع 31500 دينار لعلاج طفلتهم بلدة أردنية صغيرة بسيطة ولكنها كبيرة بأهلها . هذه البلدة تقع بمحافظة جرش شمّال عمّان تبعّد عن عمّان 50 كم ولا تبعد عن مُخيمي ( مخيم غزة ) سوى بضعة أمتار 1500 متر لا يتجاوز عدد سُكانها 10 عشرة ألآف نسمة . هذه القرية بمكوناتها العشائرية مُجتمعة . قبل أيام سطر أهلها اروع معاني النخوة والفزعة والتعاضُضُ عندما علم أهل هذه البلدة أن هناك طفلة بهذه البلدة تعاني من مرض عُضال والعلاج يحتاج الى إرسالها للخارج ونظراً للوضع الصعب لدى الاهل قامت القرية عن بكرة أبيها مُلبية لدعوة من أهل الخير بالبلدة لجمع المبلغ والمقدر 25 ألف دينار أردني . وبالفعل وعلى مدار ثلاثة ايام مُتتالية تم جمع مبلغ وقدره 31500 ثلاثون الفاً وخمسمائة دينار اردني وذلك عن طيب خاطر . وأعلنت الجهة القائمة على هذا العمل الإنساني إقفال باب التبرع . وتقدمت من المتبرعين اللذين لم يحالفهم الحظ بالتبرع بعد إغلاق الصندوق . تقدمت منهم بالاعتذار الشديد . أتقدم من القائمين على هذا الجُهد الطيب . اتقدم منهم بالتحية والأحترام . وبذلك تكون هذه القرية قد ضربت مثلاًرائعاً من الوحدة والتآزر يُحتذى به بين الخيريين من الناس . #الكِتة_القرية_الشامخة .

وكانت الحرة قد نشرت مؤخراً مناشدة لاهل الخير لتقديم المساعدة لهذه الطفلة .