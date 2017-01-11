الحرة نيوز –

غادر رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الداخلية سلامة حماد، قبة مجلس النواب خلال تلاوة اللجنة المالية لتقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017.

وفيما بقي 14 وزيرا تحت القبة، يواصل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني، غيابه عن المجلس بعد خروجه في جولة لتوزيع بطاقات الدعوة الرسمية للدول العربية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها أواخر اذار المقبل في عمان.

في ذات الوقت، كان رئيس اللجنة القانونية، النائب مصطفى الخصاونة يجلس في شرفة المجلس بجانب طلبة القانون في جامعة الزرقاء الخاصة.

وطلب النائب عماد عزام، مقرر اللجنة المالية خلال قراءة التقرير من النائب معتز أبو رمان الهدوء في الوقت الذي انشغل فيه النواب بأحاديث جانبية.