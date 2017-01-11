الحرة نيوز –

شهدت الجلسة التشريعية الصباحية لمجلس النواب، الأربعاء، مداخلات ساخنة من قبل أعضاء المجلس في بند ما يستجد من أعمال.

وفي معرض انتقاده للاجراءات الحكومية المتمثلة برفع الأسعار على المواطنين لسدّ المديونية، قال النائب صداح الحباشنة إن هذه الحكومة هي واحدة من أهم أسباب الارهاب وتحويل الشعب الأردني إلى دواعش.

ودعا الحباشنة في مداخلته الحكومة بالالتفات إلى الهيئات المستقلة لحصر الهدر الواضح فيها، وجلب المدان في قضية الفوسفات وليد الكردي.

كما تساءل النائب مصلح الطراونة عن الداعي من رفع الأسعار، مطالبا الحكومة بالاجابة عن سؤاله الآخر حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد المبالغ المحكوم فيها قضائيا وليد الكردي، ومحمد الذهبي.

كما شهدت الجلسة توضيحا من النائب فواز الزعبي حول مقطع فيديو مجتزأ تناقله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر النائب قائلا: “بدنا نجيب الـ450 مليون ان شاء الله بنشلح المواطن”، مؤكدا أن المقطع مجتزأ من حديثه الذي كان يسخر خلاله من اجراءات الحكومة المستسلمة لتوصيات صندوق النقد.

وفي ردّه على الاستفسارات عن قرار رفع معدلات القبول في كليات الشريعة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه قام بإرسال اجابة على سؤال للنائب أحمد الرقب حول هذه القضية وستتم مناقشته تحت القبة