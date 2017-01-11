الحرة نيوز –

بعد التحذيرات المتواصلة من قبل مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية بضرورة الابلاغ عن أي شيء مريب ورد لموقع الحرة اتصالات من قبل أهالي المنطقة من وجود قصر يمتلئ بالحراس المسلحين بطريقة غير اعتيادية

وحسب مايقوله سكان المنطقة يرتاد هذا القصر الكثير من الاشخاص مرجحين أنهم من المسؤولين المتنفذين حيث يدخلون القصر في أوقات متأخرة من الليل وفي ساعات الفجر

وقالوا أنهم لايعلمون ماذا يدور داخله وماذا يحدث ولماذا يجتمع الكثير من الأشخاص فيه

وعبروا عن خشيتهم في اتصالات هاتفية وردت منهم لموقع الحرة أنه يجري التخطيط أ و الاعداد لعمليات مشبوهة دون أن يحددوا ماهية هذه الأعمال خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن وفي ظل تحذيرات الأجهزة الأمنية للمواطنين والطلب منهم الابلاغ عن أي شيء مثير للشبهات

والحرة اذا تنشر هذا الموضوع الحساس فالهدف هو المصلحة العامة ومسارعة الجهات المختصة للتحقق من مدى دقة ماورد في هذه الشكوى

ويأمل موقع الحرة أن تكون شكوك الناس في غير محلها وأن يكون الوضع طبيعي اعتيادي والزوار ضيوف عاديين ولكن وحرصا منا على المصلحة العامة نناشد الجهات المختصة