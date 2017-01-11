الحرة نيوز –

قال مدير تربية البادية الشمالية المهندس فايز جويعد، إن المديرية ماضية بالمشروع الوزاري الخاص بنظام الربط الإلكتروني المتمثل بتركيب الكاميرات وأجهزة مراقبة الدوام (البصمة الإلكترونية).

وأضاف إنه تم شمول (94) مدرسة في لواء البادية الغربية في المرحلة الأولى من مراحل المشروع التي ستطال جميع مدارس المديرية البالغة نحو (143) مدرسة.

وأوضح جويعد أن تركيب الكاميرات لن يتم في الغرف الصفية ولا داخل المدرسة بل على أسوارها والمبنى من الخارج حفاظا على الخصوصية للمعلمين والطلبة، منوها الى أنه تم تجهيز البنية التحتية في جميع المدارس المشمولة في المرحلة الأولى لتركيب النظام.

وأكد جويعد أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التعليم، حيث أن المشروع يمثّل منظومة كاملة لعملية ربط المدارس بالمديرية والوزارة، كما سيتم من خلاله تطوير عملية التعليم من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة في الوزارة.

وأشار الى أن تركيب كاميرات في المدارس لحمايتها من العبث والسرقة والحد من مشكلات اجتماعية تتعلق بتجمهر الشباب عند مدارس الإناث ومضايقتهن عند انتهاء الداوم فضلا عن رصد أي اعتداء على قاعات التوجيهي عند انعقاد امتحان الثانوية العامة الدوري.

وأشار جويعد الى أن هنالك (49) مدرسة مستأجرة من بين عدد المدارس الكلي في البادية الغربية البالغ (143) مدرسة حكومية وهذا يعني أن هذه المدراس المستأجرة تحتاج لدراسة من أجل تنفيذ هذا المشروع بها كونها في مبان مستأجرة.