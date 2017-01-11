الحرة نيوز –

أوضح مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع، أنه تم فتح جزء من المنطقة الشمالية للمحمية لموسم الرعي، وذلك بعد الاستناد على الدراسات العلمية التي نفذتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهذا الخصوص.

وأضاف الرفوع، إن الدراسات شملت طبيعة المنطقة، ومضمونها من النباتات لعدم تأثير هذا الموسم الرعوي على تكاثرها، إضافة إلى إبعاد الخطر عن النباتات النادرة أو المهددة بالإنقراض.وأشار إلى أنه سيتم استقبال مربي الماشية اعتبارا من الاربعاء، لتسجيل أسمائهم مصطحبين معهم بطاقاتهم الزراعية التي توضح عدد الأغنام لديهم، وتحديد مواقع الرعي التي لا يجوز لهم تجاوزها للحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت دعما للمجتمع المحلي، وإعطاءه مساحة مكانية جيدة من المحمية من أجل رعي قطاع الأغنام ضمن آلية واضحة، ومنظمة، تضمن تحقيق أهداف هذه الفكرة، وتحمي القطاع النباتي في المحمية.