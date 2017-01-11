الحرة نيوز –

يشرع مجلس النواب بمناقشات الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة لسنة 2017 اعتبارا من الاحد على مدار جلستين.

ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة على تخصيص 20 دقيقة لكل كلتة نيابية لمناقشات الموازنة و10 دقائق لكل نائب.

وقرأ مقرر اللجنة المالية في المجلس النائب رياض العزام تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة ومشروع الوحدات المستقلة لسنة 2017.

واكد رئيس المجلس الطراونة أن المجلس أكد على الحكومة عدم المساس بمستلزمات المدارس، الأدوية، السلع الاساسية وطعام الاطفال لأنها تحمي الفقراء من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقرر المجلس تكليف المكتب الدائم لتشكيل صندوق نيابي لدعم صندوق الشهداء الذي امر به جلالة الملك.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في بداية الجلسة النيابية الاربعاء أمس أن الصندوق سيجمع من النواب كل بحسب امكاناته.

وفي بداية الجلسة ثمن الطراونة شفافية وصراحة جلالة الملك عبد الله الثاني بخصوص القضايا الوطنية.

وأشار الطراونة إلى أنهم تشرفوا بلقاء جلالة الملك امس وكان جلالته صريحا وواضحا معهم وناقشوا جميع القضايا الوطنية.

وأكد الطراونة ان جلالة الملك اعلمهم انه على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة، اضافة إلى أنه حريص على كل المواطنين من مختلف منابتهم.

واشار الطراونة إلى ان جلالة الملك حريص على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لهذا وجه الحكومة بمراجعة الحزمة الاصلاحية بما لا يضر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وبخصوص بند ما يستجد من أعمال تحدث مجموعة من النواب في جانب من الجلسة الذي ترأسه النائب الأول للرئيس خميس عطية.

النائب فواز الزعبي قال انه لم يرد على لسانه أن الحكومة عليها اللجوء إلى جيب المواطنين. وانتقد ما روج له البعض أنه دعا الحكومة، من خلال احدى وسائل الاعلام التي حرفت الحقيقة.

واشار إلى أنه وعبر تاريخه في مجلس النواب يستهجن ما روج ضده بانه مستهدف من بعض الفاسدين الذين تطرق لهم تحت القبة.

وطالب المجلس بملاحقة الفاسدين الذي يستهدفون النواب والذين يتطرقون للفساد.

النائب نواف الزيود قال ان «المواطن يعاني نتيجة الظروف الاقتصادية والتي اوجدتها السياسات الحكومية التي لا تلجأ إلا لجيوب المواطنين». وتساءل إلى متى سيبقى المواطن يدفع فشل السياسات الحكومية في التراجع الاقتصادي، مشيرا إلى أن فرض ضريبة المبيعات ستشمل العديد من السلع التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

ولفت إلى أن الحكومة لا تتذكر المواطن إلى عندما تريد فرض الضرائب. وثمن دور جلالة الملك الذي يسعى للحفاظ على الفقراء من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وانتقد الزيود تجاوز عطاء الطريق الواصل بين حي معصوم ومنطقة السخنة المدة المقررة تقريبا 3 اشهر.

النائب عيسى الخشاشنة طالب الحكومة بضرورة اعادة الاعفاءات الطبية للمواطنين نظرا لحاجتهم لذلك.

النائب رمضان الحنيطي انتقد رفع معدلات القبول في كليات الشريعة التي لم يسجل على طلبتها اي تصرفات مسيئة.

وطالب الحكومة بالعودة عن قرارها بخصوص رفع معدلات كليات الشريعة، لأنها ترفد المجتمع بشخصيات وازنة.

النائب خالد البكار تساءل عن جهود الحكومة حول البرامج الاقتصادية، مطالبا الحكومة ببيان حجم التهرب الضريبي. وطالب البكار ببيان رسوم عدادات الكهرباء الذي يدفعه المواطن، منتقدا رفع تمديد المياه. النائب أحمد الرقب تساءل هل فكرت الحكومة كيف يؤمن الفقير لقمة العيش للمواطنين، داعيا الحكومة إلى سبل اقتصادية لتنهض بالاقتصاد. ودعا الرقب إلى استثمار فريضة الزكاة على كل من تجب عليها وتحصيلها للتخلص من الفقر.

النائب وفاء بني مصطفى طالبت بزيادة المقاعد المخصصة للطلبة في الجامعات من ابناء منطقة المعراض. النائب مجحم الصقور قال ان كتلة العدالة اخذت قرارا بضرورة تراجع الحكومة عن تقليص الاعفاءات الطبية.واشار إلى أن بعض النواب طالبوا بتعريف انواع السمك وليس برفع اسعارها، مطالبا الحكومة بزيادة رواتب الموظفين.

النائب مصلح الطراونة طالب الحكومة بيان الاجراءات التي اتخذتها بخصوص المبلغ المستحق 258 مليون دينار التي حكم بها وليد الكردي، مشددا على شرورة بيان الاجراءات الحكومية لإستراجع 500 مليون دينار لمدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في ارصدة له خارج الوطن وعلى الحكومة بيان مصيرهم، مؤكدا أن هذه المبالغ تحل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن.

وانتقد رفع الحكومة معدلات القبول لكلية الشريعة في الجامعات الأردنية.

النائب عقلة الغمار الزبون اكد ان اللجنة المالية «قاتلت» من اجل عدم رفع الاسعار على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم الجمركية، وبين أن اللجنة المالية حريصة على حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللتين تعانيان من الظروف الاقتصادية.

وردا على مداخلة للنائب الصقور حول المنح الجامعية، قال وزير التعليم العالي عادل الطويسي أن»38 الف و200 طالب وطالبة سيستفيدون من منح صندوق دعم الطالب الجامعي.