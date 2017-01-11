الحرة نيوز –

واصلت اللجنة المالية في مجلس الاعيان أمس الأربعاء، برئاسة العين رجائي المعشر، مناقشة الموازنة المقدمة من قبل الحكومة لعام 2017.

وحضر اللقاء وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب، وامين عام وزارة الصحة، والمدراء المعنيين في الوزارتين.

وقال المعشر أن اهمية الاستثمار الامثل للموارد المالية والبشرية في الحكومة وتوجيهه بالطرق الصحيحة والمثلى يساهم في خفض النفقات وتحقيق الغاية المرجوة من تقديم الخدمة للمواطن بأقل كلفة وافضل المعايير.

من جانبه أكد وزير الزراعة المهندس حنيفات ان تحديات قطاع الزراعة كبيرة وتحتاج للتنسيق والتعاون مع المؤسسات الاخرى لتخفيفها، ومن ابرزها تحدي المياه وتوفره للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الزراعة تستهلك فقط 23% من المياه الصالحة للاستعمال.

وبين ان الانتاج الزراعي يساهم بحوالي 4 مليارات دينار منها ما يقارب مليار دينار صادرات خارجية، وان الصادرات الزراعية الخارجية تدنت بنسبة عالية الى الاسواق المجاورة خاصةً بسبب ما تشهده كل من سوريا والعراق.

واوضح ان الوزارة تتوجه حالياً الى تنظيم القطاع الزراعي، وتوجيهه نحو النمط الزراعي الصحيح المدروس بدقة وعناية بالتعاون مع المزارعين موضحاً ان عملية تسويق المنتجات الزراعية ما زالت تعاني من الوسطاء الذين يتغولون على المزارع.

من جهته أكد وزير الصحة الدكتور الشياب أن الموازنة وضعت حسب الاولويات وراعت ضبط النفقات الرأسمالية رغم عدم كفايتها وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الحكومة للاستفادة من المنح الخارجية لإنشاء واقامة المشاريع الصحية مثل المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها.

وحول التأمين الصحي، قال أن الوزارة ستعمل على تأمين جميع المواطنين وفق خطة شمولية تكفل تغطية غير المؤمنين، لافتاً الى ما تعاني منه الوزارة من نقص ملموس في اطباء الاختصاص، وأن الوزارة وضعت ضمن خطتها بدءاً من العام الحالي نظام ابتعاث لتوفير اطباء الاختصاص اضافة الى شراء خدمات اطباء الاختصاص العاملين في القطاع الخاص او غيره.