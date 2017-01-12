الحرة نيوز –

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل استمرار سريان قرار الوزارة بعدم السماح للعامل الوافد بالمغادرة النهائية دون الحصول على تصريح عمل.

وأضاف المصدر إن العامل الوافد الذي يرغب بالمغادرة في اجازة والعودة الى الاردن يجب ان يحمل تصريح عمل ساري المفعول وفي حال انتهاء التصريح اثناء الاجازة لن يسمح للعامل بالدخول مرة اخرى الى الاردن.

وكانت وزارة العمل اصدرت قرارا بتاريخ 29/12/2016 ينظم الاجازات والخروج والعودة والمغادرة النهائية للعمال المصريين.

وبموجب هذا القرار تم السماح للعمال المصريين غير الزراعيين بالمغادرة في اجازة ضمن اتفاق بين صاحب العمل والعامل الوافد في حين منع القرار مغادرة العامل الوافد الذي يعمل في القطاع الزراعي في اجازة الا بعد موافقة وزارة العمل عليها.