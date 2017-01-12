الحرة نيوز –

أن يضيق بعض الأردنيين، نخبة كانوا أو مواطنين، ذرعا بتحركات السيدة أليس ويلز، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان، ويعبرون عن هذا الضيق علانية، فهذا أمر غير مستغرب، فهذه السفيرة، من دون معظم السفراء الأجانب والعرب، تتدخل، في نظر البعض، في أمور تتجاوز الأصول والأعراف الدبلوماسية.

تحركاتها، ولقاءاتها المتعددة بالكثير من السياسيين، وحفلات الغداء والعشاء التي تقيمها بشكل شبه أسبوعي، سواء في مقر السفارة أو خارجها، والأسئلة التي يطرحها سواء الزوار الأمريكيين أو طاقم السفارة، على الضيوف، باتت حديث المجالس والديوانيات على طول الأردن وعرضه، ولذلك لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى الكثيرين أن ينتقد ناشطون وسياسيون من بينهم السيد فاخر دعاس، منسق حملة “ذبحتونا”، المدافع عن حقوق الطلبة، التسهيلات الكبرى التي تقدمها الحكومة الأردنية للسيدة ويلز في تحركاتها داخل المملكة، مثل زيارتها لقلعة الكرك التي شهدت صدامات دموية بين قوات الأمن وخلية إرهابية اقتحمت القلعة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم سبعة من رجال الأمن، وكذلك التقائها مع أول طيارة حربية أردنية، وزيارة شيوخ عشائر ونشطاء سياسيين.

اللافت أن هذا النشاط “غير الدبلوماسي” في نظر البعض للسفيرة الأمريكية في الأردن، يذكرنا بزميلها في سورية روبرت فورد، الذي زار حمص وحماه ومدن سورية أخرى، والتقى النشطاء السياسيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد النظام، ووقفوا خلف تفجير الثورة في سورية وتسليحها لاحقا.

الإشارة إلى السفير فورد لا يعني أن السيدة ويلز تريد تفجير ثورة في الأردن، لأنه لا توجد أي دلائل او مؤشرات تفيد بأن هناك نوايا مماثلة لها، أو للنشطاء الذين تلتقيهم في زياراتها ومآدبها، ولكن الحذر مطلوب، والأردن يعيش وسط جوار ملتهب، والأخطار عليه لا يمكن، بل لا يجب، التقليل من شأنها.

لا شك أن أمريكا دولة عظمى، وداعم رئيسي، ماليا وعسكريا، للأردن، ولا نعتقد ان الحكومة الأردنية ستتعاطى مع السفيرة الأمريكية بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع السفير السوري بهجت سليمان، الذي أبعدته وزارة الخارجية بتهمة تجاوز الأعراف الدبلوماسية، والتقاء مجموعة من الناشطين المؤيدين لحكومة بلاده، وتحول منزله الى منتدى لاستقبالهم وغيرهم بين الحين والآخر، ولكن ربما يكون من المفيد لفت نظرها، أي السفيرة ويلز، إلى أنها ربما تجاوزت بعض الخطوط الصفر، إن لم يكن الحمر، في بلد لا تكن نسبة كبيرة من شعبه الكثير من الود لدولتها وسياساتها في المنطقة التي دمرت العراق وليبيا، ولعبت دورا رئيسيا في الوضع الراهن في سورية، ودعمت، وما زالت تدعم جرائم إسرائيل واستيطانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

“رأي اليوم”