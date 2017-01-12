الحرة نيوز –

فتح مجلس نقابة المعلمين الأردنيين للدورة الحالية النار على أعضاء المجلس السابق من زملائه المعلمين، اتهمهم فيها بمحاولة احتكار المعرفة بالعمل النقابي، ورفض كلّ محاولات مدّ اليد التي بادر بها المجلس الحالي بداية عمره النقابي.

وأضاف المجلس في بيان صحفي تفصلي: “لسنا من تعوّد على (الإقتيات) أو الأكل على موائد اللئام، وإنما نؤمن بأن النقابة بناء هرمي كلما بنى فريق جاء الذي وراءه يكمل البناء ويصححه، فقد يكون هناك اعوجاج أو خطأ يضطر المرء فيه إلى إزالة تشوهات علقت به أو إعادته على أسس واضحة نقية نظيفة وخاصة عندما لا يجدي فيها الترميم والسمكرة”.

ولفت المجلس إلى عدة ملاحظات له على التشريعات وعمل الصناديق خلال عمر المجلس السابق، قائلا إن “قانون النقابة قاصر ضعيف مليء بالثغرات، وأن النظام الداخلي بقي في أدراج النقابة غير مقر بصيغته النهائية، كما أن صندوق التأمين الصحي مخالف للقانون؛ لأنه يعمل بدون قانون، مما زاد الطين بلّة، حيث تحمّلت النقابة خسائر تفوق الربع مليون دينار”

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