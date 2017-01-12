الحرة نيوز –

افتتح مركز وادي الحدادة التابع لأمانة عمان الكبرى فعاليات النادي الشتوي لأطفال وسيدات عمان ، والذي يستمر من العاشر لشهر كانون الثاني الجاري وحتى نهاية الشهر ذاته .

ويتضمن النادي العاب مسلية وفقرات فنية وجلسات حوارية ومحاضرات تثقيفية وتوعوية واشغال يدوية بالإضافة الى المسابقات المنوعة (رسم وقصة) وغيرها .

وقال مدير المركز ايمن خليفات ان هذا النادي يأتي ضمن اهداف امانة عمان في تنمية المجتمع ثقافيآ وفي تعزيز المواطنة الصالحة بحيث يتم العمل على فئات المجتمع ومنها الأطفال والسيدات واستغلال العطلة بحيث تساهم في تعزيز الثقافة لديهم .