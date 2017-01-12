الحرة نيوز –

اعتقلت الأجهزة الأمنية شخصين احتالا على سيدة بإيهامها بوجود ذهب مدفون في منزلها بمحافظة الزرقاء، حيث قامت بدفع مبالغ مالية وبالتنازل عن المنزل لأحدهما باعتباره “مشعوذا” ويستطيع استخراج الذهب.

وقال مصدر أمني إن البحث الجنائي في شرطة الزرقاء اعتقل المتهمين وتم فتح تحقيق معهما تمهيداً لتحويلهما إلى القضاء، مشيراً إلى أن الحكاية بدأت عندما عرض أحد المتهمين على السيدة استخراج الذهب المدفون في منزلها من بحكم معرفته بأحد “المشعوذين”، فوافقت.

وأضاف أنه قام بالاتفاق مع المتهم الآخر بلعب دور “المشعوذ”، وقاما بداية بالحصول على أموال من السيدة لشراء مواد لفك “الرصد” وهو الوصف الذي يطلقه المشعوذون على الجن الذي يحرس الذهب، وبعدها أقنع المتهمان السيدة بضرورة التنازل عن المنزل لصالح أحدهما وهو “المشعوذ” حتى يتمكن من استخراج الذهب المدفون في منزلها.

وبعد أن تم ذلك، توارى الشخصان عن الأنظار ولم تستطع السيدة التواصل مع أي منهما، قبل أن تبلغ الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقالهما