الحرة نيوز –

وجه تجار في عمان الاتهامات لمتنفذين باغراق الأسواق بأصناف السجائر المهربة والماركات التجارية المزورة مطالبين الجهات المختصة بملاحقتهم

وتساءلوا عن سر الصمت عنهم مؤكدين أن هذه الظاهرة تؤدي الى افلاس الشركات المحلية المنتجة للدخان

وبين عدد منهم للحرة أنه يتم طباعة وتزوير الماركات التجارية المزورة منها في عمان ويتم بيع هذه الأصناف كما لو أنها ماركات تجارية معروفة

وأكدوا أن هذه الظاهرة السلبية أثرت على التجار حيث أنخفضت مبيعاتهم فضلا عن التأثير السلبي على الشركات المنتجة التي تقوم بدفع الضرائب وتشغيل الأيدي العاملة المحلية

وبينوا أن هذه الظاهرة أنتشرت بشكل كبير وملفت للنظر والمحير أن الجهات المختصة لم تتمكن من القضاء عليها

وطالبوا بحماية الشركات وصغار التجار

موقع الحرة سيتابع هذه القضية الخطيرة في تقارير لاحقة