ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.14 % وصولا إلى 2176.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3,382 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.86 %, و انخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 % ، و انخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.01 %

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحيه, النقل, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, التبغ والسجائر, الفنادق و السياحة, صناعات الملابس و الجلود و النسيج, الصناعات الكيماويه, الأغذية و المشروبات, الخدمات التعليميه, الأدويه و الصناعات الطبيه, البنوك, الخدمات الماليه المتنوعة 2.08 %, 1.87 %, 1.82 %, 0.83 %, 0.65 %, 0.37 %, 0.23 %, 0.22 %, 0.11 %, 0.09 %, 0.07 %, 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الورق و الكرتون, الإعلام, التكنولوجيا و الإتصالات, العقارات, التأمين, الطاقة و المنافع, الخدمات التجاريه, الصناعات الكهربائيه 4.41 %, 3.80 %, 1.24 %, 0.74 %, 0.45 %, 0.37 %, 0.09 %, 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.88 %, البلاد للخدمات الطبية بنسبة 5.56 %, المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 5.33 %, دار الغذاء بنسبة 4.96 %, و رم للوساطة المالية بنسبة 4.91 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.67 %, التأمين الوطنية بنسبة 6.14 %, التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 5.00 %, العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.41 %, و داركم اللاستثمار بنسبة 4.00 %.