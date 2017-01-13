أكد رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان فيما أشار إلى أن الهيئة سوف تستضيف شركات يابانية الشهر المقبل تعمل في قطاعات مختلفة كالصناعة والإنشاءات والبنية التحتية.

وأشار الور إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة خاصةً الاقتصادية.

وثمن الور الدعم المتواصل من قبل حكومة وشعب اليابان تجاه الأردن وتفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الاستثمار أمس بالسفير الياباني لدى المملكة شوئيتشي ساكوراي والوفد المرافق له.

وأثناء اللقاء ثمّن رئيس هيئة الاستثمار الجهود التي بذلت من قبل الجانب الياباني في إنجاح فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي نظمته هيئة الاستثمار بالتعاون مع مبادرة الاستثمار اليابانية الأردنية في العاصمة اليابانية طوكيو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

ودعا الور الشركات اليابانية لزيارة الأردن والاستفادة من ميزات الاستثمار في المملكة خاصةً موقعه الاستراتيجي والذي سيسهم في مشاريع مستقبلية تتعلق في إعادة إعمار كل من العراق وسورية.

من جانبه؛ أكد السفير ساكوراي التزام حكومته بدعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية.

ويبن السفير أن علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن باليابان تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين.