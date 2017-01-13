أكد أمين سر اتحاد الشطرنج د.نعيم الظاهر في حديثه لـ”الغد”، ان اتحاد الشطرنج رتب اوراقه وفقا للنظام والآلية الجديدة، مشيرا ان الآلية حددت 4 مقاعد للأندية التي يبلغ عددها 15 ناديا؛ 2 للاعبين على ان يكون احدهما امرأة، حكم عن حكام اللعبة، مدرب عن المدربين و3 مقاعد للداعمين، منوها ان جسم مجلس الادارة يتألف من 11 عضوا كما هو محدد اعلاه.

وقال الظاهر: “ان النظام الجديد يلفظ الاختصاص في جسم مجلس الادارة، ويبعث الرضى لدى المهتمين والباحثين عن تطور وارتفاع حصيلة الانجازات الخارجية، وهو الامر الذي اكدناه في حديثنا لامين عام اللجنة الاولمبية ناصر المجالي مؤخرا، واشرنا الى النوعية المختصة باللعبة التي تتميز وفق النظام الجديد بعيدا عن العدد الذي يضر ولا ينفع، ونمضي باتحاد اللعبة، لتنفيذ تلك الاسس على ارض الواقع في انتظار رد اتحاد الشطرنج الدولي على هذه الآلية، تحضيرا للانتخابات المقبلة، مرورا بالفترة الانتقالية –التحضيرية- التي حددها النظام الجديد لادارة شؤون اتحاد اللعبة حتى اجراء الانتخابات او كما يراه اتحاد اللعبة مناسبا”.

“خطة 2017”

واردف الظاهر قائلا: “اجتمعت اللجنة الفنية برئاسة نائب الرئيس م.احمد جرادات، وعضوية نعيم الظاهر، م.اسامة الربيع، سامي السفاريني وم. سمير الجدع، حتى ساعة متاخرة اول من أمس في مقر الاتحاد، وناقشت الخطوط العريضة لخطة الاتحاد للموسم المقبل، وفق الميزانية المحددة مسبقا من قبل اللجنة الاولمبية، والتي تبلغ 75 الف دينار، وناقشنا توزيع النشاطات المحلية، واجندة المشاكرات الخارجية الفردية والفرقية للمنتخبات الوطنية والاندية، وراعينا التزامات اللاعبين واللاعبات العملية والدراسية وكذلك اجندة البطولات العربية والقارية، وانجزنا كافة تفاصيل خطة 2017 بانتظار اتمام تفاصيل صغيرة، ومن ثم اقرارها من قبل مجلس ادارة الاتحاد في جلسته المقبلة ورفعها الى اللجنة الاولمبية للمصادقة عليها بشكل رسمي.

تحضيرات “قوى الأندية”

علق اتحاد العاب القوى المعترف به من الاتحاد الدولي الجرس بشأن المرجعية الدولية، التي صيغت على اساسها آلية انتخابات الاتحاد الرياضية للدورة القادمة، والتي جاءت وفق رؤية وتصور الاتحاد الدولي لالعاب القوى، وفق الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الاتحاد الاميركي رئيس لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي للعبة ستيفاني هاي تور، ورئيس الاتحاد الاماراتي عضو الاتحاد الدولي المستشار القانوني احمد الكمالي، والتقى وقتها في اجتماع خاص اطراف النزاع “الاندية والعمومية” بحضور امين عام اللجنة الاولمبية، وتمت مناقشة نظام الانتخاب الجديد وفق قوانين الدولي الانتخابية، والتي اجري بعدها تعديل نظام الانتخاب في “القوى”، والذي دفع اللجنة الاولمبية الى تحري الدقة في الانتخاب بإرسال تعليمات الانتخاب الجديد لكل اتحاد رياضي الى اتحاده الدولي لاقراره قبل اجراء الانتخابات المزمع اجراؤها في الخامس من نيسان (ابريل) المقبل.

“خلفية ارشيفية”

جرت اجتماعات متواصلة خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاولمبية وممثلي “القوى” في اتحاد الأندية العمومية، واتخذت طابع السرية للاتفاق حول الاركان المعنية بالانتخاب، واحترمت “الغد” قرار عدم النشر غير المعلن من الجهات المعنية، الا ان اساس الانتخاب كان واضحا من حيث ارتفاع مقاعد ممثلي الاندية الى 5، وهو اساس العمل لدى اتحاد ممثلي الأندية الذي حظي بالاعتراف الدولي واجرى انتخاباته وفق الخصوصية التي حددت الهيئة العامة بممثلي الاندية اساس الشرعية، بالاضافة الى ما تم اقراره من مقاعد للاعبين المعتزلين، الحكام، المدربين، والداعمين، وجرى الاتفاق بين الجانبين “الاندية والعمومية” بمباركة “الأولمبية” على الاسس الانتخابية بعد اجتماعات مطولة، والتي ستجري وفقها انتخابات الدورة الجديدة تحت مراقبة الدولي، وكانت الخطوط العريضة لانتخاب أغلب الاتحادات الرياضية وفق النظام الجديد.