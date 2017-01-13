تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم خطوتين، وفق التصنيف الجديد الذي صدر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموجبه أصبح “النشامى” في المركز 107 عالميا و111 آسيويا برصيد 318 نقطة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة د.عبدالله المسفر، أعلن قائمة ضمت 25 لاعبا، للدخول في المعسكر التدريبي بالإمارات بعد غد، استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا اعتبارا من آذار (مارس) المقبل.

وضمت القائمة: عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، محمد الدميري، ابراهيم دلدوم، فراس شلباية، ياسر الرواشدة، ابراهيم الزواهرة، طارق خطاب، مهند خيرالله، محمد زريقات، احسان حداد، سعيد مرجان، بهاء عبدالرحمن، رجائي عايد، عامر أبو هضيب، أحمد سمير، ثائر البواب، منذر أبو عمارة، يزن ثلجي، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، محمود مرضي، بهاء فيصل، حمزة الدردور.

وستسحب قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا يوم الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) الحالي، ويشارك فيها 24 منتخبا سيتم توزيعها على 6 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى النهائيات التي ستقام هذه المرة بمشاركة 24 منتخبا.

والمنتخبات التي ستشارك في التصفيات اللاحقة هي: الأردن، عُمان، لبنان، كوريا الشمالية، فلسطين، قيرغيزستان، هونغ كونغ، تركمنستان، سنغافورة، فيتنام، مكاو “بدلا من الكويت”، الفلبين، أفغانستان، غوام، بورما، البحرين، ماليزيا، طاجكستان، كمبوديا، الهند، اليمن، بوتان، المالديف، تايوان.

وتقام الجولة الأولى يوم الأربعاء 28 آذار (مارس) المقبل، والثانية يوم الأربعاء 13 حزيران (يونيو) المقبل، والثالثة يوم الخميس 6 أيلول (سبتمبر) المقبل، والرابعة يوم الأربعاء 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والخامسة يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام الجولة السادسة والاخيرة يوم 27 آذار (مارس) من العام 2018.

الأرجنتين تواصل الصدارة

وكان المنتخب الأرجنتيني أنهى سنة 2016 في الصدارة التي انتزعها من بلجيكا في نيسان (ابريل)، متقدما على غريمه التقليدي البرازيل.

وبقيت المانيا بطلة العالم 2014 ثالثة، أمام تشيلي وبلجيكا وكولومبيا وفرنسا التي نالت الشهر الماضي لقب “أفضل منتخب صاعد”، في سنة تأهلت فيها الى نهائي كأس اوروبا التي أقيمت على أرضها، وخسرت أمام البرتغال التي احتفظت بالمركز الثامن، وحلت الاوروغواي واسبانيا في المركزين التاسع والعاشر تواليا، ولم تشهد المراكز الـ34 الأولى أي تغيير.

عربيا، انتزعت مصر الصدارة والمركز 35 من تونس بارتقائها مرتبة واحدة برصيد 726 نقطة (كسبت 7 نقاط)، بفارق 13 نقطة عن تونس التي تراجعت مركزا واحدا وباتت في المرتبة 36 (713 نقطة) حيث فقدت 25 نقطة.

وتراجعت الجزائر بدورها مركزا واحدا واصبحت 39 لكنها حافظت على المركز الثالث عربيا (687 نقطة)، ودخلت السعودية نادي الـ50 الأوائل بارتقائها 6 مراكز (48 عالميا، 641 نقطة) وحافظ المغرب على موقعه (57 عالميا، 587 نقطة).

ترتيب العشرة الأوائل

1 – الأرجنتين 1634 نقطة.

2 – البرازيل 1544.

3 – المانيا 1433.

4 – تشيلي 1404.

5 – بلجيكا 1368.

6 – كولومبيا 1345.

7 – فرنسا 1305.

8 – البرتغال 1229.

9 – الاوروغواي 1187.

10 – اسبانيا 1166.

ترتيب الخمسة الأوائل في أفريقيا

33 – السنغال.

34 – كوت ديفوار.

35 – مصر.

36 – تونس.

39 – الجزائر.

ترتيب الخمسة الأوائل آسيويا

29 – إيران.

37 – كوريا الجنوبية.

46 – اليابان.

44 – أستراليا.

48 – السعودية.

ترتيب الخمسة الأوائل عربيا

35 – مصر.

36 – تونس.

39 – الجزائر.

48 – السعودية.

57 – المغرب.