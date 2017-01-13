قال ستافان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية امس إن وقف إطلاق النار في سورية متماسك إلى حد بعيد لكن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

وقال للصحفيين إن جماعات مسلحة تمنع 23 حافلة وسائقا سورية شاركوا في عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب. ودعا إلى السماح لهم بالمغادرة.

وأضاف في جنيف عقب اجتماع أسبوعي لقوة المهام الإنسانية المعنية بسورية “هؤلاء ليسوا مسؤولين بالأمم المتحدة.. أنها حافلات سورية وسائقون سوريون. وينبغي ألا يحدث هذا لأنه يفاقم التوجهات الثأرية”.

وقال دي ميستورا إن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا صامد إلى حد بعيد، لكن القتال ما يزال مستمرا في قريتين في وادي بردى الذي يضم محطات ضخ مياه توفر إمدادات لأكثر من خمسة ملايين شخص في دمشق. وأضاف أن خمس قرى أخرى توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.

وذكر أن المهندسين مستعدون لإصلاح المنشآت المتضررة وينتظرون تصريح الأمن. لكن جماعات مسلحة عرقلت محاولتين لفعل ذلك في السابق.

وتابع يقول “الأنشطة العسكرية في تلك المنطقة تعني احتمال وقوع مزيد من الأضرار بمضخات وإمدادات المياه”.

وقال دي ميستورا إنه فهم إن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانة يوم 23 كانون الثاني(يناير) التي تنظمها روسيا وتركيا.

وذكر أن ذلك الاجتماع يهدف إلى تعزيز وقف القتال ورسم “بعض الخطوط السياسية العريضة” التي قد تساعد محادثات السلام في جنيف التي دعا إلى عقدها في حوالي الثامن من شباط(فبراير). لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية أو تحديد موعد مؤكد بعد لمحادثات أستانة.

في سياق اخر، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس عن امله في ان تشمل المفاوضات حول سورية “كل الاطراف المعنية” بالملف السوري “برعاية الامم المتحدة”، قبل عشرة ايام من محادثات أستانا.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء مع السلك الدبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة، ان المفاوضات “يجب ان تتم برعاية الامم المتحدة، في الاطار الذي حدد منذ 2012 في جنيف. المعايير موضوعة. ومن الملائم بالتالي جمع الاطراف المعنية، كل الاطراف المعنية باستثناء المجموعات الاصولية والمتطرفة، والتحرك في اطار جنيف”.

غير أن الغموض ما زال يحيط بالمشاركين المدعوين الى مفاوضات أستانا وأهداف اللقاء. وقالت مصادر دبلوماسية ان الدعوة ستشمل ممثلين عن النظام وبعض المجموعات المسلحة، باستثناء الممثلين السياسيين للمعارضة المعترف بها من الأسرة الدولية.

ومن المقرر ان يمهد اجتماع أستانا لإجراء مفاوضات سلام في جنيف حدد موفد الامم المتحدة ستافان دي ميستورا موعدها في 8 شباط (فبراير).

وأكد هولاند مرة جديدة أن الرئيس السوري بشار الأسد “لا يمكن ان يكون الحل للمشكلة”.

وتابع “لكنني لطالما أكدت على ضرورة عملية انتقال سياسي في سورية وأنها تتطلب عدم استبعاد أي طرف في المنطقة والتحدث الى الجميع، بما فيهم النظام”.

وقال “علينا إشراك جميع الاطراف في المنطقة ولا أستبعد أيا منها”، في إشارة خصوصا إلى ايران، ثاني حلفاء نظام دمشق.

ولم تثمر اي من المفاوضات التي جرت سابقا حول سورية عن بوادر تسوية للنزاع الذي أوقع أكثر من 310 الاف قتيل وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وتعثرت المفاوضات خصوصا حتى الان عند مصير الرئيس بشار الاسد اذ تطالب المعارضة برحيله في سياق عملية انتقالية، فيما يعتبر النظام وحلفاؤه أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر ذلك.

وفي واشنطن، فرضت الولايات المتحدة امس للمرة الاولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري في اطار قضية استخدام اسلحة كيميائية من قبل قوات الرئيس بشار الاسد بحسب بيان صادر عن البيت الابيض.

وقال آدم زوبن المكلف مكافحة تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الاميركية ان “استخدام اسلحة كيميائية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم باسره بعدم صنع او استخدام اسلحة كيميائية”.

واللائحة التي اعدتها وزارة الخزانة تشمل ضباطا رفيعي المستوى وكذلك مسؤولين من مركز للابحاث.

واعتمدت السلطات الاميركية على تقرير للامم المتحدة يعود الى تشرين الاول (اكتوبر) 2016، اشار الى ان القوات السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات على الاقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين في محافظة ادلب شمال غرب سورية.

وتسمح هذه العقوبات للسلطات الاميركية بتجميد اي ممتلكات او ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول الاراضي الاميركية.

ودعا البيت الابيض “كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة والموقعة لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية بما فيها روسيا” الى فرض عقوبات على المسؤولين السوريين عن هجمات كيميائية.-(وكالات)