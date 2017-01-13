الحرة نيوز –

قالت السلطات الإيطالية انها أبعدت تونسيا بزعم أنه كان على اتصال مع عضو في تنظيم داعش ذي صلات مع مهاجم برلين.

وقالت وزارة الداخلية الجمعة ان التونسي البالغ من العمر 32 عاما، ويقيم في أنكونا، إيطاليا أشاد بتنظيم داعش على صفحته على فيسبوك وكان له اتصال بمواطن تونسي عضو في التنظيم.

وأضافت الوزارة ان ذلك العضو كان على تواصل مع أنيس العمري التونسي المشتبه بشنه هجوما على سوق عيد الميلاد في برلين بشاحنة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وقتل العمري في واقعة إطلاق نار مع الشرطة في ميلانو في 23 ديسمبر.

وأوضحت ان التونسي المطرود كان مشبوها بقيامه بسرقات. واعتقل في 24 ديسمبر ورحل الجمعة الى تونس.

وقامت إيطاليا بطرد 135 متطرفا منذ يناير 2015.